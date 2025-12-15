L’Ambra colleziona errori Sfuma l’occasione riscatto

L'Ambra Cavallini Pontedera perde 3-1 contro il Volley Cecina, vanificando un'importante occasione di riscatto. La partita ha evidenziato alcune criticità che hanno compromesso il risultato finale, lasciando i tifosi e la squadra con l'amaro in bocca. Ecco un'analisi dettagliata di una sfida che avrebbe potuto segnare una svolta, ma che invece si è rivelata sfavorevole.

© Sport.quotidiano.net - L’Ambra colleziona errori. Sfuma l’occasione riscatto Sfuma l’occasione riscatto per l’ Ambra Cavallini Pontedera sconfitta in casa per 3-1 dal Volley Cecina. Parziali alti, lunghi scambi ma troppi errori non portano nessun punto nel forziere pontederese. Subito serrato l’avvio di gara, l’Ambra Cavallini centra una minifuga (10-8) annullato subito dalla rivale (10-10). Immediato cambio di palla con Macelloni, ma poco dopo Cecina passa avanti (11-12) e l’equilibrio resta perfetto (15-16): poi momento difficile delle locali che vanno sotto di 3 (16-19, 21-18) con troppi errori soprattutto in servizio (20-24) e il set va alle livornesi per 21-25. Subito reazione delle biancoblu nel secondo set più lucide e attente (10-7), ma seguono di nuovo due errori delle padrone di casa e il divario di accorcia nuovamente. Sport.quotidiano.net Vuoi far brillare le tue migliori amiche Regala loro un bijoux in cristallo della collezione Crystal: sfumature che vanno dal blu intenso al celeste delicato fino alla calda ambra, pensate per esaltare lo stile e illuminare ogni personalità. Orecchini a partire da 1 - facebook.com facebook