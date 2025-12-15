L’ambasciata russa attacca Repubblica e La Stampa | Megafoni anti Mosca

L'ambasciata russa in Italia critica duramente Repubblica e La Stampa, accusandoli di essere strumenti di propaganda anti-Mosca. Secondo l'ambasciata, i giornalisti di questi quotidiani avrebbero agito per favorire gli interessi dei loro proprietari, appartenenti a un'élite liberal-globalista, alimentando così un’immagine distorta e politicizzata.

(Adnkronos) – L'a mbasciata russa in Italia attacca Repubblica e La Stampa. "I giornalisti (di questi giornali, ndr) hanno fatto di tutto per compiacere i loro proprietari, che appartenevano al vertice del capitale liberal-globalista. Ma questo non li ha salvati", si legge in un post su Telegram. "I giornali si sono trasformati in un megafono di