L'amaro epilogo dal calcio di Gignac con il Tigres | aggredito in panchina da un tifoso avversario

15 dic 2025

Durante la finale del campionato messicano, André-Pierre Gignac, al suo ultimo match con il Tigres, è stato vittima di un episodio violento: un tifoso avversario ha cercato di aggredirlo con una bandiera mentre rientrava in panchina, lasciando un ricordo amaro in un'occasione importante.



Bruttissimo episodio nei confronti di André-Pierre Gignac, alla sua ultima presenza prima del ritiro, con la maglia del Tigres in Messico: durante la finale, poi persa, contro il Deportivo Toluca un tifoso avversario ha provato a bastonarlo con una bandiera approfittando del suo rientro in panchina. Fanpage.it

