L'amaro epilogo dal calcio di Gignac con il Tigres | aggredito in panchina da un tifoso avversario
Durante la finale del campionato messicano, André-Pierre Gignac, al suo ultimo match con il Tigres, è stato vittima di un episodio violento: un tifoso avversario ha cercato di aggredirlo con una bandiera mentre rientrava in panchina, lasciando un ricordo amaro in un'occasione importante.
Bruttissimo episodio nei confronti di André-Pierre Gignac, alla sua ultima presenza prima del ritiro, con la maglia del Tigres in Messico: durante la finale, poi persa, contro il Deportivo Toluca un tifoso avversario ha provato a bastonarlo con una bandiera approfittando del suo rientro in panchina.
Amaro epilogo per il Napoli - Proprio come l'assassinio nel romanzo di Gabriel García Márquez "Cronaca di una morte annunciata", la dichiarazione di fallimento dell'SSC Napoli non ha sorpreso quasi nessuno.
PRESTAZIONE DA INCORNICIARE, NONOSTANTE IL RISULTATO: CUS CUS CATANIA BASKET vs I RAGAZZI DI PANORMUS 46-47 Un epilogo che lascia l'amaro in bocca, nonostante l'eccezionale esibizione e la qualità di gioco espressa dalla squadra