L’altra anima vitivinicola nell’ecosistema Morando

Franco Morando incarna un'azienda che unisce tradizione e innovazione, spaziando tra il settore del pet food e la viticoltura. Mentre Morando spa si distingue nel mercato dei prodotti per animali, la tenuta di Montalbera rappresenta un’eccellenza nella produzione di vini nel cuore del Piemonte, tra Monferrato e Langa.

© Quotidiano.net - L’altra anima vitivinicola nell’ecosistema Morando NON SOLO pet food. Franco Morando si divide, infatti fra la l’azienda di famiglia, Morando spa tra i leader nella produzione e vendita di pet food, e la tenuta di Montalbera che si estende fra i territori piemontesi del Monferrato e della Langa piemontesi. "Amo questo luogo", dice Franco Morando, che della tenuta è direttore generale. "Vogliamo preservare gli acini per il nostro amato e rinomato Ruchè, ma anche quelli del Grignolino, un vino che Luigi Veronelli definiva ‘il più bianco dei rossi ed il più rosso dei bianchi’". Il gruppo Morando, tra i leader in Italia nella produzione di alimenti per cani, gatti e cavalli, sviluppa un’importante diversificazione di business anche nel settore vitivinicolo, con la tenuta Montalbera, appunto, ed in investimenti nel settore immobiliare. Quotidiano.net “L’Altra Capri – Sapori Autentici”: il racconto televisivo che svela l’anima più vera dell’isola - facebook.com facebook