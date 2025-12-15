L’allarme di Copernicus sul Lago Omodeo | in tre anni scomparse quasi metà delle riserve

Le immagini satellitari rivelano un preoccupante calo delle acque nel Lago Omodeo in Sardegna, dove in tre anni sono scomparse quasi metà delle riserve. Questa perdita, evidente nelle sequenze di immagini a distanza di un anno, testimonia un fenomeno che sta modificando significativamente il paesaggio e l’ecosistema locale.

Roma, 15 dicembre 2025 – Una sequenza di immagini satellitari scattate a distanza di un anno l'una dall'altra mostra con chiarezza un fenomeno che in Sardegna non è più solo una percezione, ma un dato: il Lago Omodeo sta perdendo acqua. A documentarlo sono i satelliti Copernicus Sentinel-2, che monitorano in modo continuo lo stato delle risorse naturali e fotografano la progressiva diminuzione del livello del principale invaso artificiale dell'isola. Le immagini, acquisite il 19 dicembre 2023, il 16 dicembre 2024 e l'11 dicembre 2025, evidenziano un arretramento costante delle sponde. Attorno allo specchio d'acqua compaiono ampie fasce chiare di terreno emerso, segno visibile dell'abbassamento del livello e della riduzione del volume accumulato.

