L' allarme del governo | Nella cannabis light c' è una sostanza con effetti anche letali

Un allarme diffuso da Palazzo Chigi scuote il mondo della cannabis light. Il sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze ha segnalato "un grave episodio legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto. Today.it

