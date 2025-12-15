L'articolo analizza come l'alienazione morale e la cecità politica, evidenti nel sostegno a Putin nella guerra in Ucraina, riflettano una crisi più profonda. La discussione si ispira alle riflessioni di Luigi Einaudi, sottolineando come le questioni economiche siano strettamente legate a dimensioni spirituali e morali fondamentali per comprendere i conflitti attuali.

© Linkiesta.it - L’alienazione morale e la cecità politica di chi tifa per la pace di Putin

Anche la guerra russa all’Ucraina conferma che, come sosteneva Luigi Einaudi, «il problema economico è l’aspetto e la conseguenza di un più ampio problema spirituale e morale». A dimostrarlo è come Matteo Salvini e Giuseppe Conte, in modo aperto, e il resto della maggioranza e del Campo Largo, in modo appena più dissimulato, sollevino la questione dei costi insostenibili per i Paesi alleati del sostegno all’Ucraina: i possibili contenziosi giudiziari per l’utilizzo delle riserve russe in Europa, le ritorsioni del Cremlino verso le imprese europee e le onerose garanzie degli Stati membri per nuovi prestiti Ue a Kyjiv. Linkiesta.it

Infibulazione: dove l’incontro tra culture diventa frizione morale Ci sono pratiche che, più di altre, rendono evidente il punto in cui l’incontro tra civiltà si trasforma in un attrito duro. L’infibulazione – nelle sue diverse varianti – è una di queste. È impossibile parla - facebook.com facebook