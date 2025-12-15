L’introduzione delle intelligenze artificiali sui circuiti di auto sportive rappresenta un passo avanti nella sicurezza e nel controllo del veicolo. Questa tecnologia assistiva offre ai piloti un supporto avanzato, migliorando le prestazioni e riducendo i rischi, con potenziali benefici anche per le auto destinate alla circolazione stradale.

© Quotidiano.net - L’Ai sui circuiti assiste il pilota alla guida: "Più sicurezza e controllo"

ARRIVA l’assistenza hi-tech al guidatore di auto sportive, con possibili ricadute sulle applicazioni stradali dei veicoli. Lo strumento si chiama ’AS.CAR.I Driving Coach’, un sistema avanzato di assistenza alla guida su circuito, che può essere installato sulle auto sportive in fase di produzione o come soluzione after market, aggiungendo valore e prestazioni alla supercar. Il lavoro è frutto di partnership per l’industrializzazione di un sistema "Driving Coach" in grado di assistere il guidatore di auto sportive nella conduzione del veicolo su pista. L’intesa è stata siglata da Avl Italia, l’azienda specializzata in soluzioni tecnologiche e sistemi powertrain per la mobilità sostenibile nei settori automotive, ferroviario, marittimo ed energetico, e AS. Quotidiano.net

Su 461.000 infermieri in Italia, solo 45.443 sono stranieri regolarmente registrati, ma si stima che altri 15-20.000 operino al di fuori dei circuiti ufficiali. La crescente dipendenza da personale non adeguatamente formato e la fuga dei professionisti italiani minac - facebook.com facebook