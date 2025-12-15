L’Ai e la sostenibilità al centro del dialogo tra giovani e imprese

L'evento B. Future Challenge 2025 si conclude con successo, promuovendo il dialogo tra giovani e imprese su temi chiave come intelligenza artificiale e sostenibilità. Organizzata da Fondazione Adriano Olivetti e BOOM di CRIF, l'iniziativa si configura come un'importante piattaforma di formazione e innovazione, sostenuta da Regione Emilia-Romagna e Città.

Si conclude con successo anche quest'anno la B. Future Challenge 2025, un'iniziativa d'avanguardia per la formazione dei talenti e l'innovazione, organizzata da Fondazione Adriano Olivetti e BOOM (il Knowledge & Innovation Hub di CRIF), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Città.