L’Ai e la sostenibilità al centro del dialogo tra giovani e imprese

15 dic 2025

L'evento B. Future Challenge 2025 si conclude con successo, promuovendo il dialogo tra giovani e imprese su temi chiave come intelligenza artificiale e sostenibilità. Organizzata da Fondazione Adriano Olivetti e BOOM di CRIF, l'iniziativa si configura come un'importante piattaforma di formazione e innovazione, sostenuta da Regione Emilia-Romagna e Città.

