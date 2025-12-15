Ladri tagliano la serranda della tabaccheria di Villalba | rubati gratta e vinci e abbonamenti del bus

Nella notte, una tabaccheria di Villalba è stata presa di mira da ladri che hanno forzato la serranda e sottratto gratta e vinci, abbonamenti del bus, sigarette elettroniche, tabacchi e denaro contante. Il colpo ha causato notevoli disagi e danni, lasciando la comunità e i titolari sgomenti davanti all'ennesimo episodio di criminalità in zona.

