Ladri messi in fuga dai proprietari tornano e svaligiano la casa dei vicini

Una serie di furti ripetuti ha colpito un quartiere, dove i ladri sono stati inizialmente messi in fuga dai proprietari di una villa. Tuttavia, poco dopo, sono tornati e hanno svaligiato l'abitazione dei vicini, creando grande preoccupazione tra i residenti. La situazione evidenzia la crescente minaccia di furti nella zona e l'importanza di misure di sicurezza efficaci.

© Today.it - Ladri messi in fuga dai proprietari, tornano e svaligiano la casa dei vicini Ladri scatenati. Assaltano una villa, ma vengono messi in fuga dai proprietari. Tornano poco dopo e svaligiano l'abitazione dei vicini. È successo a Vaccarolo, frazione del comune di Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), sabato 13 dicembre. Nel mirino prima è finita una villetta. Today.it Ancora tentativi di furto nell'Aretino. Ladri acrobati, alcuni messi in fuga dai proprietari Assaltano una villa, ladri messi in fuga dai proprietari: tornano e rubano dai vicini - Serata di paura nella zona di Vaccarolo, tra le campagne di Desenzano del Garda, dove una banda di ladri è entrata in azione il giorno di Santa Lucia, sabato 13 dicembre. bresciatoday.it

Case nel mirino dei ladri nel Pavese: un furto a Siziano, un altro tentato a San Genesio - In pieno giorno, approfittando dell'assenza dei proprietari, malviventi entrati forzando porte finestre. ilgiorno.it

Ladri in azione all'alba: messi in fuga dai residenti https://ebx.sh/o5xuF1 - facebook.com facebook