Ladri messi in fuga dai proprietari tornano e svaligiano la casa dei vicini

Una serie di furti ripetuti ha colpito un quartiere, dove i ladri sono stati inizialmente messi in fuga dai proprietari di una villa. Tuttavia, poco dopo, sono tornati e hanno svaligiato l'abitazione dei vicini, creando grande preoccupazione tra i residenti. La situazione evidenzia la crescente minaccia di furti nella zona e l'importanza di misure di sicurezza efficaci.

Ladri scatenati. Assaltano una villa, ma vengono messi in fuga dai proprietari. Tornano poco dopo e svaligiano l'abitazione dei vicini. È successo a Vaccarolo, frazione del comune di Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), sabato 13 dicembre. Nel mirino prima è finita una villetta. Today.it

