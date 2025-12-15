Lacrosse Sixes | i Red Sharks Bologna sul tetto d' Italia

I Red Sharks Bologna si sono laureati campioni d'Italia nella disciplina di lacrosse Sixes, chiudendo la stagione 2025 con le finali del campionato maschile e femminile. La formazione felsinea si conferma protagonista di un movimento in crescita, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Si è chiusa con le finali del campionato maschile e femminile di lacrosse Sixes la stagione sportiva 2025, che ha visto il movimento felsineo sulla cresta dell’onda nella nuova disciplina olimpica di Los Angeles 2028. Dopo l'en plein di Bologna Lacrosse con la vittoria del tricolore sia in ambito. Bolognatoday.it

