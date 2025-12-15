Lacrosse Sixes | i Red Sharks Bologna sul tetto d' Italia

I Red Sharks Bologna si sono laureati campioni d'Italia nella disciplina di lacrosse Sixes, chiudendo la stagione 2025 con le finali del campionato maschile e femminile. La formazione felsinea si conferma protagonista di un movimento in crescita, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

© Bolognatoday.it - Lacrosse Sixes: i Red Sharks Bologna sul tetto d'Italia Si è chiusa con le finali del campionato maschile e femminile di lacrosse Sixes la stagione sportiva 2025, che ha visto il movimento felsineo sulla cresta dell’onda nella nuova disciplina olimpica di Los Angeles 2028. Dopo l'en plein di Bologna Lacrosse con la vittoria del tricolore sia in ambito. Bolognatoday.it Bologna Sharks vs Italia Lacrosse #bologna #italia #italy #italialacrosse #lacrosseitalia Lacrosse Sixes: i Red Sharks Bologna sul tetto d'Italia - 10 nella finale del campionato nazionale maschile contro Bocconi Sport Team. bolognatoday.it

Lacrosse sixes, assegnati i titoli italiani: successi per Red Sharks Bologna e Bella Venezia - Si è conclusa la stagione nazionale del lacrosse sixes, format che sarà olimpico a Los Angeles 2028, con l'assegnazione dei titoli italiani, che sono ... oasport.it

Questa domenica giocheremo la finale scudetto, sarà difficilissimo ma ce la metteremo tutta, venite a tifare per le nostre tose. @italia_lacrosse_official #bellavenezia #lacrosse #lax #instalax #lacrosseitalia #sixes #sixeslacrosse #veneto #treviso #venezia #tos - facebook.com facebook