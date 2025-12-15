L' accensione dell' albero di Natale e l' inaugurazione del presepe a Piazza San Pietro – Il video

Il 15 dicembre 2025, Piazza San Pietro ha accolto con entusiasmo l'accensione dell'albero di Natale e l'inaugurazione del presepe, eventi tradizionali che segnano l'avvicinarsi delle festività natalizie. Un momento di celebrazione e spiritualità che coinvolge cittadini e visitatori, arricchendo il cuore della Città del Vaticano con simboli di speranza e pace.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 15 dicembre 2025 Si è tenuta a Piazza San Pietro l'accensione dell'albero di Natale del Vaticano e l'inaugurazione del presepe. Il presepe, progettato dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, ritrae gli elementi tipici dell'architettura dell'Agro Nocerino-Sarnese. Per quanto riguarda l'albero, si tratta di un abete rosso alto 25 metri donato dalla Val d'Ultimo in Alto Adige.

