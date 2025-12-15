Laboratori di analisi scatta l' allarme licenziamenti in Puglia | dal 2026 a rischio personale e servizi
In Puglia, i laboratori di analisi privati accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale si trovano di fronte a una possibile crisi occupazionale, con licenziamenti previsti a partire dal 2026. Questa situazione mette a rischio sia il personale impiegato che la continuità dei servizi sanitari offerti alla popolazione.
I laboratori di analisi privati accreditati e Convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale si preparano a licenziare il proprio personale: biologi, tecnici di laboratorio, infermieri e amministrativi riceveranno dal primo gennaio 2026 un'amara sorpresa. Dopo la stangata del nomenclatore. Foggiatoday.it
Allarme virus Zika, test super-veloce in un laboratorio di Rio
https://www.trnews.it/2025/12/14/laboratori-analisi- a-rischio-confapi-chiede-la-proroga-2-500-posti-di- lavoro-in-bilico/ - facebook.com facebook