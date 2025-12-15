Labico carabinieri tra gli anziani per scovare le truffe

I carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno partecipato a un pranzo con gli anziani di Labico, organizzato dall'Associazione “Le Querce”. L'iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe, rafforzando il rapporto tra forze dell'ordine e comunità locale in vista delle festività natalizie.

© Frosinonetoday.it - Labico, carabinieri tra gli anziani per scovare le truffe Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno partecipato ad un pranzo con gli anziani in occasione delle prossime festività natalizie, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale "Le Querce".All'evento, organizzato dal Presidente dell'Associazione "Le Querce", hanno preso parte.