Labico Carabinieri e anziani insieme per un pranzo di Natale Durante l’appuntamento c’è stato modo e tempo per fornire dritte anti truffe…

Il 14 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno partecipato a un pranzo di Natale con gli anziani di Labico, promuovendo anche momenti di confronto e informazione. Durante l’evento, sono state condivise dritte utili per prevenire truffe e raggiri, rafforzando il senso di comunità e solidarietà tra le forze dell’ordine e i cittadini più anziani.

LABICO – Nella giornata di ieri, 14 Dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno partecipato ad un pranzo con