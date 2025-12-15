La Volta Buona le pagelle del 15 dicembre | il nuovo amore di Fedez 4 la verità su Andrea Delogu e Nikita 5

Ecco le pagelle del 15 dicembre de La Volta Buona, che questa sera si trasforma in una succursale di Ballando con le stelle. Con la finale alle porte e Caterina Balivo pronta a svelare retroscena e ambizioni dei protagonisti, l'attenzione si concentra sulle novità e sui dettagli più intriganti del mondo dello spettacolo.

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 15 dicembre: il nuovo amore di Fedez (4), la verità su Andrea Delogu e Nikita (5) Quest’oggi lunedì 15 dicembre, La Volta Buona diventa succursale di Ballando con le stelle. La gara di ballo condotta da Milly Carlucci si avvicina alla finale, in programma il prossimo sabato, e Caterina Balivo rivela al suo pubblico retroscena, segreti e ambizioni dei protagonisti. In studio i giudici, ballerini e anche qualche concorrente. E da Ballando con le stelle si passa al Festival di Sanremo, lontano ma sempre più vicino: sono tante le curiosità sul prossimo Festival svelate in anteprima a La Volta Buona. Guillermo Mariotto oggi è in buona. Voto: 6. Quest’oggi, inaspettatamente e sorprendentemente, Guillermo Mariotto è di buon’umore. Dilei.it Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof La Volta Buona, le pagelle del 12 dicembre: Rosanna Banfi, tumore battuto (10), Baldini dice addio alla mamma (8) - Dall’eterna giovinezza a Sanremo, fino al gossip: ecco cos’è accaduto durante questa puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo ... dilei.it

