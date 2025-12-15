La Volta Buona gli ospiti da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre

Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, il programma pomeridiano “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo si immergerà nelle tradizioni e nell’atmosfera del Natale, ospitando numerosi ospiti. La settimana sarà dedicata a celebrare le festività natalizie, tra racconti, musica e momenti di condivisione, offrendo agli spettatori un appuntamento speciale in attesa delle festività.

Le tradizioni e l'atmosfera del Natale saranno al centro della settimana di "La Volta Buona", il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 14.00 su Rai 1.. Negli incontri "one to one'', Caterina Balivo intervisterà Mario Sechi, direttore del quotidiano Libero e conduttore del programma di Rai Storia "Magnifica Impresa" in cui racconta l'attualità politica e culturale del Paese, valorizzando i protagonisti della grande tradizione italiana. Tra gli ospiti musicali della settimana Eugenio Finardi, premiato come Artista Indipendente dell'Anno, in radio questo mese con il nuovo singolo "I Venti della Luna" e in tour con tre spettacoli live che celebrano i cinquant'anni della sua carriera.

