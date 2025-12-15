La Voce delle Donne verso il RUNTS approvato statuto e nuovo atto costitutivo

Domenica 14 dicembre, l’associazione La Voce delle Donne ha tenuto un’assemblea straordinaria per approvare il nuovo statuto, l’atto costitutivo e avviare il percorso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Un passo importante per consolidare le attività e rafforzare il ruolo dell’organizzazione nel panorama sociale e culturale.

© Anteprima24.it - "La Voce delle Donne" verso il RUNTS, approvato statuto e nuovo atto costitutivo Tempo di lettura: 4 minuti Si è svolta domenica 14 dicembre l'assemblea straordinaria dell' Associazione La Voce delle Donne, convocata per deliberare l'approvazione del nuovo atto costitutivo e l'avvio del percorso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'assemblea, regolarmente costituita, ha approvato all'unanimità il nuovo atto, segnando un passaggio importante e consapevole nella storia dell'associazione. All'incontro ha preso parte anche il legale che da mesi segue e accompagna questo percorso, avviato già a partire dalla primavera e sviluppato attraverso un lavoro attento, graduale e approfondito.