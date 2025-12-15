La Viterbese torna a Camilli | Qui ci sono le ceneri subito quattro acquisti per non sparire

La Viterbese torna a Camilli, deciso a rinforzare la rosa con quattro acquisti immediati per evitare il fallimento. La recente partita contro il Salaria si è conclusa con un pareggio di 1-1, un risultato che evidenzia le difficoltà attuali ma anche la volontà di risalire la china.

Il risultato del campo dice 1-1 contro il Salaria, un pareggio che in altri tempi avrebbe fatto storcere la bocca. Ma allo stadio Enrico Rocchi la partita vera non si è giocata sul prato verde, ma in tribuna. Lì, seduto a osservare quella che tra pochissimi giorni tornerà a essere ufficialmente. Viterbotoday.it

Camilli conferma il ritorno alla Viterbese insieme a Gardini e Di Loreto - Lo ha confermato lo stesso "Comandante" al termine della gara contro il Salaria in conferenza stampa: "Subentro io, provo a raddriz ...

