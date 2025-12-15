© Ilrestodelcarlino.it - La Vis vuole volare alto. C’è un Ravenna da domare

Una vittoria contro il Ravenna come perfetto passaggio di testimone tra i due allenatori che hanno portato la Vis più in alto in serie C. Al Benelli i biancorossi non vincono contro i leoni bizantini dalla stagione 86-87. Quella vittoria per 1 a 0 impreziosí ulteriormente un campionato vissuto da dominatori, culminato con la promozione in C1. Ai quei tempi sulla panchina biancorossa sedeva un certo Walter Nicoletti, colui che nella stagione successiva avrebbe poi spinto la neopromossa Vis fino all’ottavo posto. Un piazzamento in serie C che a Pesaro è stato migliorato soltanto l’anno scorso, sotto la guida di Stellone. Ilrestodelcarlino.it

