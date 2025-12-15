La vera festa è sotto l' albero

Il Natale rappresenta un momento magico per i bambini, che attendono con trepidazione l'arrivo sotto l'albero. È un periodo di emozioni, sorprese e gioia, in cui i regali si accumulano giorno dopo giorno, alimentando l'anticipazione e rendendo questa festa unica e speciale.

© Quotidiano.net - La vera festa è sotto l'albero I bambini aspettano il Natale come poche altri appuntamenti. Il motivo è evidente: sotto l'albero, giorno dopo giorno, i regali aumentano e la voglia di scartarli cresce. C'è ancora tempo per preparare qualche altro pacchetto e rendere tutti i piccoli ancora più felici. Tra le idee più sfiziose per le prossime feste c'è Raccontastorie Faba + che dedica a questa festività un nuovo Personaggio Sonoro da ascoltare con la famiglia. Waiting for Christmas, con le fattezze di Babbo Natale, è una speciale playlist di 12 canzoni natalizie in inglese. Da aggiungere anche i giochi di carte e scenari che interagiscono direttamente con il Raccontastorie.