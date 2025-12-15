La Triennale Milano dedica a Ettore Sottsass la mostra Mise en scène ricchissima raccolta di immagini del designer scrittore e artista

M ilano, 13 dic. (askanews) – Una vita in 1200 fotografie, testimonianza di un intellettuale curioso, sempre in movimento, consapevole dell’impermanenza di ogni cosa. La Triennale Milano dedica a Ettore Sottsass la mostraMise en scène”, ricchissima raccolta di immagini del designer, scrittore e artista, curata anche dalla compagna Barbara Radice. “C’è questo senso del tempo che passa e va e va – ha detto ad askanews – forse ce l’abbiamo tutti. E poi c’è quella che lui chiama polvere d’oro, che è la vita: allora lui voleva in qualche modo fermare la clessidra del tempo, cioè è un modo di dire per dire che voleva riuscire a fissare qualche cosa di quello che stava passando”. Iodonna.it

