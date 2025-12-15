Per le festività natalizie, la Torta di Rose di Perdomo si trasforma in un’opera innovativa, pensata per sorprendere e coinvolgere. L’edizione speciale di ROC - Rosticceria Origine Contraste - invita a reinterpretare il classico dolce, smontandolo e riassemblandolo, creando un’esperienza sensoriale e ludica che va oltre il semplice gusto.

© Ilgiornale.it - La Torta di Rose di Perdomo si reinventa per il Natale

E se a Natale, invece di ripetere il solito rito, si provasse a smontarlo pezzo per pezzo? È l’idea che sta dietro all’edizione speciale firmata da Matias Perdomo per ROC - Rosticceria Origine Contraste - che per le feste rimette mano a uno dei suoi dolci più riconoscibili, la Torta di Rose, trasformandola in un oggetto da giocare prima ancora che da mangiare. La forma strizza l’occhio al panettone milanese, ma è solo un punto di partenza. Qui la tradizione viene presa, girata e riscritta: niente cupola compatta, ma cinque rose di pasta lievitata, autonome e diverse, pensate per essere scomposte, spruzzate, assaggiate anche in momenti diversi. Ilgiornale.it

