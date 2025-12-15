È stata fissata per il 7 gennaio 2026 l'udienza cautelare relativa alla frana di via Stornite a Borello. La vicenda, al centro di un'importante attenzione, potrebbe avere ripercussioni significative sulla gestione del rischio e sulle responsabilità legali coinvolte.

© Cesenatoday.it - La 'telenovela' di via Stornite, fissata l'udienza cautelare. L'avvocato: "Potrebbe cambiare i destini della frana"

Sul caso ormai ben noto della frana di via Stornite a Borello è stata fissata l'udienza cautelare per il 7 gennaio 2026. “E' un momento molto importante - sottolinea l'avvocato Giuliano Cardellini - perché questa udienza potrebbe cambiare i destini della frana e far sì che si elimini questo. Cesenatoday.it

Le frane in via Stornite. Nel 2020 ci fu un crollo riparato da un privato - La frana di via Stornite a Borello, sulla quale il Comune continua a fare melina rimandando l’approfondimento del problema a quando uscirà la nuova ordinanza del commissario straordinario alla ... ilrestodelcarlino.it

Via Stornite, raccolta di firme. I residenti premono sul Comune affinché ripari la frana pericolosa - E’ figlia di una situazione assurda l’incuria in cui è lasciata via Stornite, una strada vicinale di Borello che dalla strada principale che attraversa il paese si inerpica verso la collina e si ... ilrestodelcarlino.it