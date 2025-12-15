La Tav Treviglio cade a Orzinuovi | sesta sconfitta stagionale

La TAV Treviglio subisce la sesta sconfitta stagionale, cedendo sul campo di Orzinuovi nel derby lombardo. La squadra bergamasca non riesce a conquistare i punti in palio, che restano in casa orceana, proseguendo un momento difficile nel campionato.

La TAV Treviglio è battuta sul parquet di Orzinuovi e i due punti in palio nel derby lombardo restano in casa orceana. I biancoverdi scivolano in doppia cifra di svantaggio sin dal primo periodo e non riescono più a cambiare l’inerzia del match. La Logiman vince 87-71 e stacca i biancoverdi in graduatoria. Per il confronto di Orzinuovi, il quyintetto biancoverde è con Morina, Rubbini, Galassi, Rossi e Marciuš. Sull’altro fronte gli orceani hanno Chaves, Giacomini, Gnecchi, Caversazio e Stefani. L’inizio è molto difficile per entrambi i quintetti. Rossi sblocca il punteggio allo scadere del secondo minuto, ma al 3? arriva già un tecnico alla panchina trevigliese. Bergamonews.it

