la svolta di tmt international per i veicoli industriali

LA TMT di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, ha fatto da sempre dell’innovazione il suo tratto distintivo. Di recente ha vinto il premio innovazione Smau nella sezione automotive. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, le emissioni di Co2 e la produzione di rifiuti, Tmt International ha sviluppato una vera rivoluzione per il settore dei veicoli industriali: un processo di verniciatura automatico, affiancato da un sistema di trattamento laser per la preparazione delle superfici. "Tmt International – dice Alfredo Spinozzi – è una realtà marchigiana che vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel mercato del veicolo industriale, in particolare, nella costruzione di cisterne e semirimorchi Moving Floor. Quotidiano.net

