la strage antisemita di sydney e la storia dei due ahmed

In un contesto di violenza e terrore a Sydney, la storia di Ahmed al Ahmed emerge come esempio di coraggio e altruismo. Durante la strage antisemita, il fruttivendolo ha rischiato la vita per fermare uno degli aggressori, disarmandolo e impedendo ulteriori barbarie. La sua vicenda testimonia la forza dello spirito umano di fronte all’orrore.

Nell’orrore della strage antisemita di Sydney, dove due terroristi pakistani hanno sparato con fucili automatici sulla folla raccolta sulla spiaggia per la festività ebraica di Hannukah, brilla la splendida storia di Ahmed al Ahmed, fruttivendolo di quarantatré anni, che passava di lì per caso e si è lanciato a mani nude contro uno degli assassini, è riuscito a disarmarlo e a puntargli contro il fucile, senza sparargli, ed è stato invece ferito dall’altro terrorista, fortunatamente in modo non grave. Dentro l’enorme orrore della strage di Bondi Beach, che ha fatto quindici morti e trenta feriti, sembra quasi una storia di Natale, e se non ci fosse il video a testimoniarne la veridicità ci sarebbe da dubitare che fosse realmente accaduta, tanto appare edificante. Linkiesta.it

