La storia del lupo che diventa vegetariano per non essere più incompreso | la pubblicità natalizia di Intermaché fa commuovere

La pubblicità natalizia di Intermarché racconta la storia di un lupo che, desideroso di essere meno solitario e più compreso, decide di adottare uno stile di vita vegetariano. Attraverso questa dolce narrazione, il messaggio di empatia e accoglienza si fa strada, emozionando lo spettatore e trasmettendo i valori di solidarietà e comprensione tipici del periodo natalizio.

© Ilfattoquotidiano.it - La storia del lupo che diventa vegetariano per non essere più incompreso: la pubblicità natalizia di Intermaché fa commuovere Un lupo che, per non essere più “ solitario ” e incompreso, comincia a mangiare funghi e verdure. La pubblicità natalizia di Intermarché, catena di supermercati francesi, fa commuovere. Lo spot punta sul concetto di “ mangiare meglio ” e racconta una favola (che come tale è difficilmente reale) con protagonista un lupo, temuto ed evitato dagli altri animali della foresta per la sua natura carnivora. Così, il lupo decide di cambiare: piano piano inserisce nella sua dieta i funghi, il minestrone, le verdure. Fino a un cenone di Natale al quale, finalmente, il lupo viene accolto: si presenta con una torta salata e tutti gli animali, inizialmente intimoriti, alla fine lo fanno sedere a tavola. Ilfattoquotidiano.it SONO SOPRAVVISSUTO 99 NOTTI nella FORESTA! Il lupo che nessuno voleva a tavola: lo spot di Natale che ha fatto piangere mezzo mondo - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - lastampa.it

Il lupo diventa vegano: lo spot di Intermarché commuove i francesi e diventa virale in tutto il mondo - (LaPresse) La pubblicità natalizia di un supermercato francese, Intermarché, sta facendo qualcosa che la maggior parte dei marchi globali può solo sognare: entrare in profonda connessione con milioni ... msn.com

Un tuffo nella storia a Ponte Lupo: un pomeriggio indimenticabile! - facebook.com facebook