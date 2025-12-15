La spunta Fermignano Civitanovese a digiuno

La sfida tra Fermignanese e Civitanovese si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, interrompendo il digiuno della squadra ospite. La partita si è disputata con intensità e determinazione, evidenziando le forze di entrambe le squadre e i cambiamenti tattici durante il match. Ecco i dettagli e le formazioni protagoniste di questa sfida.

© Ilrestodelcarlino.it - La spunta Fermignano. Civitanovese a digiuno fermignanese 1 civitanovese 0 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli (44' st Surano), Mariotti, Bravi (35' st Gabellini), Fraternali, Patarchi, Cirulli (45' st Patrignani Elia), Bozzi, Iacovoni (41' st Cantucci), Arduini, Saidikhan (37' st Santi). All. Pazzaglia. CIVITANOVESE: Servalli, Lorenzoni, Baiocco (26' st Cosignai), Visciano, Cahais, Romero, Macarof (20' st Pitronaci), Franco (30' st Renzi), Handzic, Guedak (16' st Tittarelli), Pompili (16 st Malaccari). All. Marinelli. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto. Rete: 15' st Arduini Dopo tre sconfitte consecutive la Fermignanese torna alla vittoria contro la Civitanovese, sempre più fanalino di coda della classifica anche se dispone di una delle migliori difese del campionato.