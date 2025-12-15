La Spina, rappresentante dell’Unpli, sottolinea l’importanza del patrimonio immateriale come elemento fondamentale dell’identità culturale. In occasione della presentazione del primo censimento dedicato a questo patrimonio, vengono rivelati i primi risultati di un progetto volto a valorizzare e preservare le tradizioni e le espressioni culturali che costituiscono il nostro patrimonio condiviso.

(Adnkronos) – “Oggi presentiamo i primi risultati del progetto dedicato al primo censimento del Patrimonio culturale immateriale. I numeri sono entusiasmanti con oltre 30mila elementi censiti all’interno del portale radiciculturali.it. Questo immenso patrimonio, che l’Italia ha all’interno delle proprie comunità, rappresenta la nostra identità, le nostre storie e la nostra tradizione”. Queste le parole di . Potrebbe interessarti:. Webmagazine24.it

Cultura: La Spina (Unpli), ‘Salva la tua lingua locale incarna patrimonio immateriale’

La Spina (Unpli): "Patrimonio immateriale rappresenta la nostra identità" - “Oggi presentiamo i primi risultati del progetto dedicato al primo censimento del Patrimonio culturale immateriale. lanuovasardegna.it