La spia russa che sparì da Napoli smascherata a causa dell’amore per la sua gatta

Tre anni fa, la scomparsa di una spia russa da Napoli aveva attirato l'attenzione internazionale, rivelando dettagli su un'infiltrazione negli ambienti militari NATO e americani. Ora, grazie a un sorprendete colpo di scena legato al suo amore per una gatta, la vicenda è stata definitivamente smascherata.

Poco più di tre anni fa la storia della spia russa — sparita da Napoli dopo aver “infiltrato” gli ambienti militari della Nato e dell’esercito americano — aveva fatto il giro del mondo. Oggi gli stessi giornalisti investigativi, che avevano scoperto il caso, sono riusciti a risalire al suo vero nome. A raccontarlo è Christo Grozev, giornalista investigativo di The Insider ed ex capo investigatore russo di Bellingcat, che in un video sul suo canale YouTube l’ha soprannominata “ Cat Lady ”. Non per vezzo narrativo, ma perché è proprio un gatto ad aver svelato la vera identità della spia. Maria Adela Kuhfeldt Rivera – che si presentava come una gioielliera peruviana – in realtà si chiama Olga Kolobova. Ilfattoquotidiano.it

