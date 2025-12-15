La sostanza letale nella cannabis light fumata dal 23enne che si è lanciato dalla finestra

Un giovane di 23 anni si è tolto la vita a Milano, lanciandosi da una finestra durante la notte tra il 28 e il 29 novembre. Le indagini suggeriscono che nella cannabis light consumata dal ragazzo fosse presente una sostanza sintetica chiamata “Mdmb-pinaca”, nota per le gravi alterazioni che può provocare.

Ci sarebbe stato il cosiddetto "Mdmb-pinaca", una sostanza sintetica che causa gravi alterazioni, nella cannabis light fumata dal giovane di 23 anni che, nella notte tra il 28 e il 29 novembre, è morto lanciandosi nel vuoto da un B&b di Milano.È il caso citato nell'alert pubblicato dal Sistema.

