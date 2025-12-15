La solidarietà arriva a San Mercuriale per il grande concerto di Natale della ForlìMusica Orchestra

Il 21 dicembre alle ore 21, l'abbazia di San Mercuriale ospiterà il tradizionale concerto di Natale della ForlìMusica Orchestra. Un evento atteso che arricchisce le festività nel Forlivese, offrendo un momento di musica e solidarietà per la comunità locale.

Domenica 21 dicembre (ore 21) all'abbazia di San Mercuriale torna un appuntamento clou delle festività nel Forlivese: il grande concerto di Natale. Sul palco, diretti dal maestro Andrea Crastolla, la ForlìMusica Orchestra insieme a Corinsieme, ensemble che riunisce Cori Cappuccinini e San Paolo. Forlitoday.it