Nel 2023, Joaquín Cortés ha affrontato una grave emergenza sanitaria, ricoverato per un quadro complesso di asma e polmonite. La sua testimonianza rivela la gravità delle sue condizioni e il rischio di un'esibizione che avrebbe potuto essere fatale. Un episodio che mette in luce l'importanza di prestare attenzione alla salute, anche per figure pubbliche di grande rilievo.

© Ilfattoquotidiano.it - “La situazione era gravissima, si trattava di asma insieme alla polmonite. Se mi fossi esibito sarei morto”: il racconto di Joaquín Cortés

“ La situazione era gravissima, si trattava di asma insieme alla polmonite ”. Era il 2023 quando Joaquín Cortés veniva ricoverato per problemi di salute. Il ballerino spagnolo, noto per aver portato l’arte del flamenco a livello internazionale, racconta nella puntata di Verissimo in onda il 14 dicembre su Canale 5 quanto accadutogli nel 2023. “Stavo ballando in teatro. Mi sentivo un po’ male, sono andato all’ospedale ma pensavo fosse nulla, poi invece mi misurano l’ossigeno e vedono che era bassissimo, mi dicono che non potevo andare via. Se mi fossi esibito per il terzo spettacolo non ce l’avrei fatta perché la situazione era gravissima, si trattava di asma insieme alla polmonite ”. Ilfattoquotidiano.it

