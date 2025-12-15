La showgirl e il calciatore del Monza avevano confermato la gravidanza solo poche settimane fa

Raffaella Fico e Armando Izzo avevano condiviso poche settimane fa la lieta notizia della gravidanza, ma purtroppo hanno annunciato sui social la perdita del bambino che aspettava da cinque mesi. La coppia si confronta ora con un momento difficile, affrontando il dolore di questa triste perdita.

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno annunciato sui social la perdita del bambino che la showgirl aspettava da cinque mesi. A condividere lo straziante messaggio, che arriva a poche settimane dall'ufficializzazione della gravidanza, è stato il 33enne calciatore del Monza nelle sue storie Instagram. La showgirl, 37 anni, l'ha quindi ripreso nelle proprie storie Instagram, aggiungendo quindi un altro frame nel quale, accompagnato dalla musica di Piccola Stella di Marco Velocci, compare il disegno di un angioletto con il messaggio: «Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto».

