La sfida di oggi Il successo manca dal 19 ottobre Posticipo contestato protesta del tifo

Da oltre un mese senza vittorie, la Robur si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di interrompere il digiuno e ritrovare fiducia. Dopo il posticipo contestato e le proteste dei tifosi, la squadra ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in campionato e riportare entusiasmo tra i supporters.

Con l'ultimo successo conquistato lo scorso 19 ottobre (Sansepolcro-Siena 0-1), la Robur, oggi pomeriggio, deve vincere: per se stessa, per la classifica, per riportare un po' di serenità nell'ambiente. Il Camaiore è avversaria di bassa classifica, ma sottovalutare l'impegno sarebbe un grosso errore: brucia ancora la caduta di sette giorni fa al Brilli Peri di Montevarchi. Con le solite assenze da gestire, mister Bellazzini scioglierà i dubbi di formazione solo all'ultimo: con la probabile conferma di Paolucci (2007) tra i pali, in difesa dovrebbero agire, come sempre, Conti, Somma e Zanoni (sia il capitano che il braccetto mancino sono diffidati, quindi a rischio squalifica).

