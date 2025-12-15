© Iodonna.it - La semplificazione burocratica rischia di avere un prezzo in termini di rischio sicurezza per le persone ed anche per la qualità dell'aria

U na rivoluzione silenziosa si sta preparando nelle stanze del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, una rivoluzione che potrebbe toccare da vicino il comfort ma, soprattutto, la sicurezza di milioni di famiglie italiane. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono le caldaie a gas, le custodi del tepore domestico. E le notizie che filtrano da una bozza avanzata di un nuovo decreto, così come riportato dal Corriere della Sera, hanno acceso un dibattito acceso e preoccupato. L’intenzione sembrerebbe nobile: alleggerire la burocrazia e gli oneri per i cittadini. Ma il rischio, secondo gli addetti ai lavori, è che si stia giocando con il fuoco, letteralmente. Iodonna.it

