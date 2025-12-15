La Scu cambia pelle ma non Dna | il metodo mafioso e la forza parassita

La Scu cambia immagine mantenendo intatto il suo DNA, rinnovandosi senza alterare le sue radici mafiose. Da Mesagne emergono dettagli sui metodi e sui simboli storici, come “vangelo” e “trequartino”, che testimoniano un'organizzazione radicata e resistente alle trasformazioni esteriori.

© Brindisireport.it - La Scu cambia pelle, ma non Dna: il metodo mafioso e la forza parassita MESAGNE - Prima c'erano “vangelo”, “quartino”, “trequartino”, “diritto al medaglione” e “diritto al medaglione con catena”. Ora: “padrino”, “movimento di crociato”, “crociato”, “stella” e “poltrona” (ammesso che si chiami davvero così). Cioè, il grado più alto con tutte le “stelle”. Brindisireport.it ERICK SI È FATTO MALE TOGLIENDO UNA PELLICINA… ??#shorts A Torino la medicina che cambia pelle: nasce Rigenera Care x.com Quando il freddo accarezza il viso e la pelle cambia ritmo, serve una crema che sappia adattarsi, proteggere e idratare a lungo. ALL DAY CREAM – @homm.thesoundofnature Una crema idratante fondente 24h. La sua formula con inulina e burro di karité nutr - facebook.com facebook