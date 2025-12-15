La scrittrice siciliana Giusi Russo vince il Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella

Giusi Russo, scrittrice siciliana, si aggiudica la IX edizione del Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella nella categoria libri editi, ottenendo un importante riconoscimento per la sua produzione letteraria.

Prestigioso riconoscimento per la scrittrice siciliana Giusi Russo, proclamata vincitrice della IX edizione del Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella nella sezione libri editi. Alla cerimonia- che si è svolta nel pomeriggio di sabato 13 dicembre, nella Sala della Protomoteca del. Palermotoday.it

