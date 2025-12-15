Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha preso una decisione importante riguardo al suo percorso nel programma. Il tronista toscano ha scelto quale delle due corteggiatrici desidera conoscere al di fuori delle telecamere, segnando la fine del suo trono e l'inizio di una nuova fase della sua esperienza.

© Davidemaggio.it - La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Fine del trono per Flavio Ubirti. Nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne, il tronista toscano ha infatti scelto quale tra le sue due corteggiatrici intende conoscere al di là delle telecamere. La scelta di Flavio nel dating show di Maria De Filippi è ricaduta su Nicole Belloni, la ragazza milanese con la quale, nel corso delle varie puntate, sono scattati vari baci. Una preferenza non scontata, considerando il fatto che negli ultimi tempi Ubirti aveva vissuto dei momenti romantici anche con Martina Cardamone, l’altra corteggiatrice rimasta nel suo parterre. Dalle foto pubblicate da Uomini e Donne, è chiaro che Nicole ha accettato di conoscere Flavio a telecamere spente. Davidemaggio.it

La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne c’è la preferita, ma qualcosa non torna

Anticipazioni Uomini e Donne 15 dicembre: Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta tra Nicole e Martina - Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Nicole Belloni e Martina Cardamone. fanpage.it