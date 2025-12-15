La Ruota della Fortuna Samira Lui sogna un futuro da attrice | si lascia scappare un indizio

Samira Lui, concorrente de La Ruota della Fortuna, sogna di diventare attrice e si lascia sfuggire un interessante indizio sul suo futuro. Lo studio si riempie di allegria e spensieratezza, mentre Gerry Scotti, descritto come lo “zio più cool” della televisione italiana, crea un’atmosfera coinvolgente e divertente.

Il clima è sempre divertito e gioviale nello studio de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è stato presentato come lo "zio più cool della televisione italiana". L'amato presentatore entra in studio ed ecco che la band intona Daddy cool. Lui balla e chiede una traduzione per il pubblico meno avvezzo all'inglese. Cool è uno "giusto", si spiega, "ma è scritto con due o", ci si tiene a specificare tra le risate. È tempo poi di Samira Lui, che stasera ci ha fornito un indizio interessante sul suo prossimo futuro. La mossa di Samira. Note natalizie invece per Samira Lui, giù per i gradini alla sua maniera.

