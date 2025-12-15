la roma torna a vincere gol con un avversario a terra il como continua a perdere

La Roma torna alla vittoria con un successo per 1-0 contro il Como, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. La partita è stata segnata dal gol decisivo e da un episodio controverso, con il Como che ha continuato la sua serie negativa. Questo risultato ridà fiducia ai giallorossi in vista delle prossime sfide di campionato.

La Roma ha battuto il Como 1-0 e torna a vincere dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari. La squadra di Gasperini sembra essersi ritrovata. Ha disputato un match a medio-alta intensità. Nulla di trascendentale ma un’altra squadra rispetto alle ultime due giornate. Il gol è arrivato nella ripresa con un rasoterra molto angolato di Wesley. La Roma ha segnato con un calciatore del Como a terra: Addai che si è infortunato nel corso dell’azione e poi è uscito. A rigor di regolamento i giallorossi hanno fatto bene a continuare. Ilnapolista.it

