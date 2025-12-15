La Roma si conferma quarta forza del campionato basta Wesley contro un Como spento

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si conferma quarta forza del campionato grazie a una vittoria convincente contro un Como apparso spento. Il gol decisivo di Wesley al 16' del secondo tempo ha permesso ai giallorossi di mantenere la posizione in classifica, consolidando il loro rendimento casalingo e dimostrando una buona solidità in campo.

la roma si conferma quarta forza del campionato basta wesley contro un como spento

© Feedpress.me - La Roma si conferma quarta forza del campionato, basta Wesley contro un Como spento

ROMA-COMO 1-0 Marcatore: 16' st Wesley. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5; Rensch 6.5, Cristante 7, Kone 6.5, Wesley 7; Soulé 6 (37' st Bailey sv), Pellegrini 6 (27' st El Shaarawy 6); Ferguson 6. In panchina: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Bah, Dybala, Baldanzi. Allenatore: Gasperini 7. COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (33' st. Feedpress.me

Forza Roma

Video Forza Roma

roma conferma quarta forzaLa Roma si conferma quarta forza del campionato, basta Wesley contro un Como spento - 5, Wesley 7; Soulé 6 (37' st Bailey sv), Pellegrini 6 (27' st El ... msn.com