la roma si conferma quarta forza del campionato basta wesley contro un como spento

La Roma si conferma quarta forza del campionato grazie a una vittoria convincente contro un Como apparso spento. Il gol decisivo di Wesley al 16' del secondo tempo ha permesso ai giallorossi di mantenere la posizione in classifica, consolidando il loro rendimento casalingo e dimostrando una buona solidità in campo.
ROMA-COMO 1-0 Marcatore: 16' st Wesley. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5; Rensch 6.5, Cristante 7, Kone 6.5, Wesley 7; Soulé 6 (37' st Bailey sv), Pellegrini 6 (27' st El Shaarawy 6); Ferguson 6. In panchina: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Bah, Dybala, Baldanzi. Allenatore: Gasperini 7. COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (33' st.
