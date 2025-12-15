La Roma sfida il Como | un’occasione che può trasformarsi in rimpianto

La Roma affronta il Como in una sfida cruciale che potrebbe influenzare significativamente la corsa al titolo. Dopo un percorso caratterizzato da alti e bassi, i giallorossi cercano di consolidare la propria posizione, mentre il campionato rimane aperto e senza un chiaro favorito. Un risultato positivo potrebbe rappresentare un passo decisivo verso gli obiettivi stagionali.

Ormai lo abbiamo capito: non c’è una vera e propria favorita per la vittoria di questo campionato. Prima la Roma era in vetta, poi sono arrivate le sconfitte con Napoli e Cagliari che hanno permesso al club partenopeo, al Milan e all’Inter il sorpasso sui giallorossi, ma adesso gli equilibri potrebbero spostarsi nuovamente. Il Milan, infatti, non è andato oltre al pareggio contro il Sassuolo, il Napoli ha perso con l’Udinese, con l’Inter che ne ha approfittato vincendo con il Genoa e ritornando in testa alla classifica. Ma l’occasione più ghiotta, però, ce l’ha la Roma. I giallorossi, se dovessero vincere contro il Como, andrebbero a +5 punti dal quinto posto, attualmente occupato dalla Juventus, e si ritroverebbero a un solo punto dal club partenopeo, due dai rossoneri e tre dalla vetta. Sololaroma.it

