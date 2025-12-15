La rete di Vitali illude il popolo granata Un punto serve a poco ma è un buon segnale

Una partita combattuta tra Pontedera e Sambenedettese si conclude con un pareggio che, sebbene non sia il risultato ideale, offre segnali positivi per entrambe le squadre. La rete di Vitali illude il pubblico granata, mentre un punto guadagnato rappresenta comunque un passo avanti nel cammino stagionale.

La rete di Vitali illude il popolo granata. Un punto serve a poco, ma è un buon segnale

PONTEDERA 1 SAMBENEDETTESE 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Paolieri; Scaccabarozzi, Faggi; Vitali, Battimelli (26’ st Migliardi), Cerretti; Nabian. A disp: Biagini, Strada, Milazzo, Gueye,Tarantino, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto. All. Banchieri. SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro; Zoboletti, Dalmazzi (1’ st Chelli), Zini; Vesprini (29’ st Marranzino), Candellori, Alfieri (29’ st Lulli), Piccoli, Battista (37’ st M.Tourè); Konate, Eusepi (29’ st N. Touré). A disp: Grillo, Bongelli, Pezzola, Martins, Iaiunese, Tataranni. All. D’Alesio. Arbitro: Castellone di Napoli. Sport.quotidiano.net

