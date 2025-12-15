La rete di Vitali illude il popolo granata Un punto serve a poco ma è un buon segnale
Una partita combattuta tra Pontedera e Sambenedettese si conclude con un pareggio che, sebbene non sia il risultato ideale, offre segnali positivi per entrambe le squadre. La rete di Vitali illude il pubblico granata, mentre un punto guadagnato rappresenta comunque un passo avanti nel cammino stagionale.
PONTEDERA 1 SAMBENEDETTESE 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Paolieri; Scaccabarozzi, Faggi; Vitali, Battimelli (26’ st Migliardi), Cerretti; Nabian. A disp: Biagini, Strada, Milazzo, Gueye,Tarantino, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto. All. Banchieri. SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro; Zoboletti, Dalmazzi (1’ st Chelli), Zini; Vesprini (29’ st Marranzino), Candellori, Alfieri (29’ st Lulli), Piccoli, Battista (37’ st M.Tourè); Konate, Eusepi (29’ st N. Touré). A disp: Grillo, Bongelli, Pezzola, Martins, Iaiunese, Tataranni. All. D’Alesio. Arbitro: Castellone di Napoli. Sport.quotidiano.net
Primo punto dei rossoblu sotto la gestione D’Alesio. Battista risponde alla rete di Vitali - facebook.com facebook