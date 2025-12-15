La Regione Lazio blocca la raccolta fondi | a rischio i gatti del Forlanini

La Regione Lazio ha disposto il blocco della raccolta fondi natalizia promossa dall'associazione Azalea, responsabile della gestione del gattile nell'area dell'ex ospedale Forlanini a Roma. Questa decisione mette a rischio le attività di tutela e cura dei gatti presenti nel rifugio, suscitando preoccupazioni tra i volontari e le persone coinvolte nel progetto.

© Agi.it - La Regione Lazio blocca la raccolta fondi: a rischio i gatti del Forlanini AGI - La Regione Lazio ha bloccato la raccolta fondi natalizia dell'associazione Azalea che da anni gestisce il gattile che sorge nell'area dell' ex ospedale Forlanini a Roma. Un divieto che si aggiunge alla richiesta avanzata dagli uffici del pagamento di circa 15 mila euro per affitti arretrati dal 2004 (circa 150 euro al mese). Sabato una guardia giurata ha impedito agli avventori l'ingresso al gattile dove si sarebbe dovuta svolgere l'iniziativa natalizia. Alla denuncia dell'associazione Azalea sui social hanno risposto le forze politiche chiedendo garanzie per il proseguo delle attività del presidio, dove trovano rifugio circa 185 felini, molti dei quali di proprietà del comune di Roma perché curati presso i gattili comunali o provenienti da colonie comunali.

