La rabbia dei genitori di Fallou | Colpito dritto al cuore e quel ragazzo non si è mai pentito

I genitori di Fallou esprimono la loro rabbia e delusione dopo la sentenza del tribunale dei minori, ritenendo ingiusta la decisione e profondamente feriti dall'esito del processo. La loro testimonianza riflette il dolore e l'amarezza di una famiglia che si sente colpita nel cuore, senza che il ragazzo coinvolto abbia mostrato pentimento.

Bologna, 15 dicembre 2025 – “Una vergogna”. Così su due piedi, appena usciti dal tribunale dei minori dopo la sentenza, Danila e Mao, gli occhi lucidi, quasi non riescono a dire altro. Si vede che sono provati. Perché, pochi minuti prima, hanno ascoltato la sentenza che li ha lasciati sgomenti: la Procura ha condannato a 11 anni e 6 mesi l’assassino di loro figlio, Fallou Sall, che aveva appena 16 anni. E perché quella pena loro la definiscono assurda: “Oggi, in Italia, un omicidio vale 11 anni. Bell’insegnamento che diamo ai nostri figli”, dicono, mentre lasciano il tribunale. I genitori di Fallou: "Per omicidio la pena è 11 anni, una vergogna" "Quel ragazzo non ha ancora compreso il male che ha fatto”. Ilrestodelcarlino.it

