La promozione diventa cinema | l’anteprima del docufilm al Partenio

Il 23 dicembre, al Partenio di Avellino, si terrà l’anteprima del nuovo docufilm dedicato alla promozione della squadra locale. Un evento speciale che unisce calcio e cinema, offrendo ai tifosi e agli appassionati un’occasione unica per rivivere le emozioni della stagione e celebrare il successo della squadra.

Avellino, la promozione diventa cinema: il 23 dicembre l'anteprima del docufilm al Partenio. La storica promozione dell 'U.S. Avellino 1912 dalla Serie C alla Serie B approda sul grande schermo. Martedì 23 dicembre 2025, alle ore 18:30, il Cinema Teatro Partenio di Avellino ospiterà l'anteprima ufficiale del docufilm che racconta la straordinaria stagione 20242025 del club biancoverde. L'opera, realizzata dalla Great White – Films in collaborazione con la società irpina, ripercorre i momenti più significativi di un'annata culminata con il ritorno tra i cadetti, attraverso immagini, testimonianze e retroscena che restituiscono l'intensità di un percorso sportivo e umano vissuto da squadra, staff e tifoseria.