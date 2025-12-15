© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 dicembre: Jana lotta tra la vita e la morte, Cruz blocca la Guardia Civile

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel trova Jana in fin di vita e scatena il caos alla tenuta. Cruz si oppone all'arrivo della Guardia Civile, alimentando sospetti e tensioni. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro corre a chiamare un medico che possa salvare la vita di sua sorella. Movieplayer.it

